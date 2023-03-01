City of Seattle Salários

O salário da City of Seattle varia de $96,361 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $201,000 para Engenheiro Elétrico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da City of Seattle . Última atualização: 9/11/2025