City of Seattle
City of Seattle Salários

O salário da City of Seattle varia de $96,361 em remuneração total por ano para Gerente de Programa Técnico na faixa mais baixa a $201,000 para Engenheiro Elétrico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da City of Seattle. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Tecnólogo da Informação (TI)
Median $135K
Gerente de Operações de Negócio
$172K
Analista de Negócios
$161K

Engenheiro Civil
$127K
Engenheiro Elétrico
$201K
Gerente de Programa
$105K
Gerente de Projeto
$153K
Engenheiro de Software
$152K
Gerente de Programa Técnico
$96.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na City of Seattle é Engenheiro Elétrico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na City of Seattle é $152,235.

Outros Recursos