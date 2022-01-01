Citrix Salários

O salário da Citrix varia de $25,125 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $224,420 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Citrix. Última atualização: 10/17/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33.33%
ANO 1
33.33%
ANO 2
33.33%
ANO 3
Na Citrix, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.33% adquire no 1st-ANO (33.33% anual)
33.33% adquire no 2nd-ANO (33.33% anual)
33.33% adquire no 3rd-ANO (33.33% anual)
