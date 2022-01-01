Diretório de Empresas
Citrix
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Citrix Salários

O salário da Citrix varia de $25,125 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $224,420 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Citrix. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Gerente de Produto
Median $220K
Gerente de Engenharia de Software
Median $88.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Marketing
Median $182K
Arquiteto de Soluções
Median $123K

Cloud Architect

Analista de Negócios
$121K
Atendimento ao Cliente
$25.1K
Sucesso do Cliente
$63.6K
Analista de Dados
$25.3K
Gerente de Ciência de Dados
$94.4K
Cientista de Dados
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
Consultor de Gestão
$189K
Operações de Marketing
$111K
Designer de Produto
$180K
Gerente de Design de Produto
$224K
Gerente de Programa
$148K
Engenheiro de Vendas
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
Gerente de Programa Técnico
$79.2K
Redator Técnico
$28.2K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33.33%

ANO 1

33.33%

ANO 2

33.33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Citrix, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.33% adquire no 1st-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire no 2nd-ANO (33.33% anual)

  • 33.33% adquire no 3rd-ANO (33.33% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Citrix é Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $224,420. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Citrix é $102,458.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Citrix

Empresas Relacionadas

  • F5 Networks
  • Fortinet
  • Zscaler
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos