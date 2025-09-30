A remuneração de Engenheiro de Software in Mumbai Metropolitan Region na CitiusTech totaliza ₹614K por year para Software Engineer I. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹727K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CitiusTech. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
