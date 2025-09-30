A remuneração de Engenheiro de Software in United Kingdom na Citadel varia de £197K por year para L1 a £300K por year para L5. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano por year totaliza £286K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
