Citadel Engenheiro de Software Salários em United Kingdom

A remuneração de Engenheiro de Software in United Kingdom na Citadel varia de £197K por year para L1 a £300K por year para L5. O pacote de remuneração in United Kingdom mediano por year totaliza £286K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 ( Nível Iniciante ) £197K £137K £0 £60.6K L2 £238K £155K £0 £83.5K L3 £229K £160K £0 £68.9K L4 £294K £172K £4.7K £117K Ver 1 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( GBP ) Base | Ações (ano) | Bônus

Qual é o cronograma de aquisição na Citadel ?

