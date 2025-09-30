Diretório de Empresas
Citadel
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater London Area

Citadel Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Citadel varia de £197K por year para L1 a £300K por year para L5. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano por year totaliza £286K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
(Nível Iniciante)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

£121K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de £22.7K+ (às vezes £227K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Desenvolvedor Quantitativo

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Citadel in Greater London Area é uma remuneração total anual de £416,816. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Citadel para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £289,630.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Citadel

Empresas Relacionadas

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos