A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na Citadel varia de $290K por year para L1 a $553K por year para L5. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $400K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
