Citadel Engenheiro de Software Salários em Greater Chicago Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Chicago Area na Citadel varia de $290K por year para L1 a $553K por year para L5. O pacote de remuneração in Greater Chicago Area mediano por year totaliza $400K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 ( Nível Iniciante ) $290K $249K $3.1K $37.5K L2 $377K $228K $0 $148K L3 $365K $224K $0 $140K L4 $444K $221K $0 $224K Ver 1 Mais Níveis

$160K Seja Bem Pago, Não Enganado Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Citadel ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos Enviar Novo Título