Citadel
  Salários
  Analista Financeiro

  Todos os Salários de Analista Financeiro

Citadel Analista Financeiro Salários

A remuneração de Analista Financeiro in United States na Citadel totaliza $425K por year para L2. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $260K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/23/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$425K
$238K
$0
$188K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Perguntas Frequentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Analista Financeiro roolille yrityksessä Citadel in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $800,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Citadel Analista Financeiro roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $400,000.

