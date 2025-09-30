A remuneração de Cientista de Dados in New York City Area na Citadel varia de $301K por year para L1 a $625K por year para L3. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $291K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
