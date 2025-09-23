Diretório de Empresas
Citadel
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Citadel Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United States na Citadel varia de $294K por year para L1 a $473K por year para L3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $250K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/23/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Citadel?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Pesquisador Quantitativo

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Citadel in United States é uma remuneração total anual de $473,333. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Citadel para a função de Cientista de Dados in United States é $200,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Citadel

Empresas Relacionadas

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos