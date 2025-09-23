A remuneração de Analista de Negócios in United States na Citadel varia de $155K por year para L2 a $350K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $325K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Citadel. Última atualização: 9/23/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$155K
$155K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$350K
$200K
$0
$150K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
