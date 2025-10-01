Diretório de Empresas
Cisco
Cisco Engenheiro de Hardware Salários em Greater Boston Area

A remuneração de Engenheiro de Hardware in Greater Boston Area na Cisco totaliza $298K por year para Grade 12. O pacote de remuneração in Greater Boston Area mediano por year totaliza $215K.

Média Remuneração Por Nível
$160K

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Cisco in Greater Boston Area é uma remuneração total anual de $363,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cisco para a função de Engenheiro de Hardware in Greater Boston Area é $220,000.

Outros Recursos