Cisco
  Salários
  Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

  Raleigh-Durham Area

Cisco Analista Financeiro Salários em Raleigh-Durham Area

O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano de Analista Financeiro na Cisco totaliza $116K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Quais são os níveis de carreira na Cisco?

$160K

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Analista Financeiro at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $132,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Analista Financeiro role in Raleigh-Durham Area is $104,860.

Outros Recursos