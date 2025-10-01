Diretório de Empresas
Cisco
Cisco Gerente de Ciência de Dados Salários em San Francisco Bay Area

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Ciência de Dados na Cisco in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $931,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cisco para a função de Gerente de Ciência de Dados in San Francisco Bay Area é $450,000.

