Diretório de Empresas
Cisco
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Sucesso do Cliente

  • Todos os Salários de Sucesso do Cliente

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Sucesso do Cliente Salários em Raleigh-Durham Area

O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano de Sucesso do Cliente na Cisco totaliza $131K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Total por ano
$131K
Nível
G10
Salário base
$119K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$12K
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cisco?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Sucesso do Cliente ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Sucesso do Cliente na Cisco in Raleigh-Durham Area é uma remuneração total anual de $191,160. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cisco para a função de Sucesso do Cliente in Raleigh-Durham Area é $132,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cisco

Empresas Relacionadas

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos