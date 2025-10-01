Diretório de Empresas
Cisco Analista de Negócios Salários em Raleigh-Durham Area

A remuneração de Analista de Negócios in Raleigh-Durham Area na Cisco varia de $77K por year para Grade 4 a $140K por year para Grade 10. O pacote de remuneração in Raleigh-Durham Area mediano por year totaliza $88.2K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
Ver 3 Mais Níveis
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

Korkein ilmoitettu palkkaus Analista de Negócios roolille yrityksessä Cisco in Raleigh-Durham Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $140,167. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cisco Analista de Negócios roolille in Raleigh-Durham Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $88,000.

