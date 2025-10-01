Diretório de Empresas
Cisco
Cisco Operações de Negócio Salários em India

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Operações de Negócio at Cisco in India sits at a yearly total compensation of ₹2,615,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Operações de Negócio role in India is ₹1,618,003.

