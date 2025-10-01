Diretório de Empresas
Cisco
Cisco Operações de Negócio Salários em Greater Bengaluru

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cisco. Última atualização: 10/1/2025

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Cisco, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Operações de Negócio at Cisco in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,615,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Operações de Negócio role in Greater Bengaluru is ₹1,618,003.

