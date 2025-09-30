Diretório de Empresas
Cirrus Logic
Cirrus Logic Engenheiro de Hardware Salários em United Kingdom

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Hardware na Cirrus Logic totaliza £73.8K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cirrus Logic. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total por ano
£73.8K
Nível
Senior Engineer
Salário base
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bônus
£5.1K
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cirrus Logic?

£121K

Últimos Salários Enviados
Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Cirrus Logic in United Kingdom é uma remuneração total anual de £152,372. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cirrus Logic para a função de Engenheiro de Hardware in United Kingdom é £68,905.

