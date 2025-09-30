Diretório de Empresas
Cirrus Logic
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Todos os Salários de Engenheiro de Hardware

  • Edinburgh Metro Area

Cirrus Logic Engenheiro de Hardware Salários em Edinburgh Metro Area

O pacote de remuneração in Edinburgh Metro Area mediano de Engenheiro de Hardware na Cirrus Logic totaliza £82.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cirrus Logic. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total por ano
£82.5K
Nível
L3
Salário base
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bônus
£5.3K
Anos na empresa
8 Anos
Anos de exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cirrus Logic?

£121K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de £22.7K+ (às vezes £227K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Hardware ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Hardware at Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area sits at a yearly total compensation of £152,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Engenheiro de Hardware role in Edinburgh Metro Area is £68,905.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cirrus Logic

Empresas Relacionadas

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos