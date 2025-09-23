A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na CircleCI varia de CA$167K por year para E2 a CA$184K por year para E4. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$187K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CircleCI. Última atualização: 9/23/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na CircleCI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)