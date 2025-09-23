Diretório de Empresas
CircleCI
CircleCI Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na CircleCI varia de CA$167K por year para E2 a CA$184K por year para E4. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$187K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CircleCI. Última atualização: 9/23/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
E1
Associate Software Engineer(Nível Iniciante)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na CircleCI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na CircleCI in Canada é uma remuneração total anual de CA$248,992. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CircleCI para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$171,241.

