CircleCI
  • Salários
  • Vendas

  • Todos os Salários de Vendas

CircleCI Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in United States na CircleCI varia de $230K a $321K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CircleCI. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

$248K - $289K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$230K$248K$289K$321K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na CircleCI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Vendas at CircleCI in United States sits at a yearly total compensation of $321,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Vendas role in United States is $229,500.

