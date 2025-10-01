Diretório de Empresas
Circle K
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Phoenix Area

Circle K Cientista de Dados Salários em Phoenix Area

O pacote de remuneração in Phoenix Area mediano de Cientista de Dados na Circle K totaliza $120K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Circle K. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Total por ano
$120K
Nível
1
Salário base
$120K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Circle K?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Circle K in Phoenix Area sits at a yearly total compensation of $131,750. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Circle K for the Cientista de Dados role in Phoenix Area is $117,500.

