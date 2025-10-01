Diretório de Empresas
Cimpress
Cimpress Engenheiro de Software Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Cimpress varia de $118K por year para PR1 a $205K por year para PR4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $142K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
PR1
(Nível Iniciante)
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Cimpress in United States sits at a yearly total compensation of $204,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Engenheiro de Software role in United States is $155,000.

