A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Cimpress varia de $118K por year para PR1 a $205K por year para PR4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $142K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
PR1
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)