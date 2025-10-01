A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Cimpress varia de ₹1.31M por year para PR1 a ₹4.11M por year para PR3. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹2.07M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
PR1
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)