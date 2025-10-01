Diretório de Empresas
Cimpress
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Czech Republic

Cimpress Engenheiro de Software Salários em Czech Republic

A remuneração de Engenheiro de Software in Czech Republic na Cimpress totaliza CZK 1.67M por year para PR3. O pacote de remuneração in Czech Republic mediano por year totaliza CZK 1.45M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
PR1
(Nível Iniciante)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Cimpress in Czech Republic é uma remuneração total anual de CZK 2,256,651. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cimpress para a função de Engenheiro de Software in Czech Republic é CZK 1,446,103.

