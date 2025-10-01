Diretório de Empresas
Cimpress
  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Gerente de Produto Salários em Mumbai Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano de Gerente de Produto na Cimpress totaliza ₹5.65M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cimpress. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹5.65M
Nível
PR3
Salário base
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cimpress?

₹13.94M

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Cimpress, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Cimpress in Mumbai Metropolitan Region é uma remuneração total anual de ₹11,527,837. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cimpress para a função de Gerente de Produto in Mumbai Metropolitan Region é ₹5,647,991.

