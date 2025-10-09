Diretório de Empresas
Ciklum
Ciklum Engenheiro de Software Salários em Prague Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Prague Metropolitan Area na Ciklum totaliza CZK 1.11M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Prague Metropolitan Area mediano por year totaliza CZK 1.16M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ciklum. Última atualização: 10/9/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
(Nível Iniciante)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Ver 1 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Ciklum?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Perguntas Frequentes

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Engenheiro de Software در Ciklum in Prague Metropolitan Area برابر کل دستمزد سالانه CZK 1,266,887 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ciklum برای نقش Engenheiro de Software in Prague Metropolitan Area برابر CZK 1,160,684 است.

