A remuneração de Engenheiro de Software in Poland na Ciklum totaliza PLN 313K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Poland mediano por year totaliza PLN 291K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ciklum. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosEnviar Novo Título