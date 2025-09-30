Diretório de Empresas
Cigniti Technologies
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Engenheiro de Software Salários em Greater Hyderabad Area

O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano de Engenheiro de Software na Cigniti Technologies totaliza ₹1.55M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cigniti Technologies. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Total por ano
₹1.55M
Nível
L3
Salário base
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Cigniti Technologies?

₹13.95M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.62M+ (às vezes ₹26.16M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Perguntas Frequentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Engenheiro de Software en Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area está en una compensación total anual de ₹5,515,455. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cigniti Technologies para el puesto de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area es ₹1,546,624.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cigniti Technologies

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Uber
  • Spotify
  • PayPal
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos