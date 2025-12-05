Diretório de Empresas
Cigna
Cigna Analista de Negócios Salários

A remuneração de Analista de Negócios in United States na Cigna varia de $84.5K por year para Senior Analyst a $168K por year para Senior Advisor. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $85K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cigna. Última atualização: 12/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Senior Analyst
$84.5K
$83.5K
$0
$1K
Lead Analyst
$91.9K
$88.7K
$0
$3.2K
Advisor
$122K
$111K
$0
$11K
Senior Advisor
$168K
$144K
$0
$24.3K
Ver 3 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Cigna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Cigna in United States é uma remuneração total anual de $168,362. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cigna para a função de Analista de Negócios in United States é $103,500.

