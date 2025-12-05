Diretório de Empresas
Cigna
Cigna Atuário Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Atuário na Cigna totaliza $126K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cigna. Última atualização: 12/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Cigna
Actuary
Madison, WI
Total por ano
$126K
Nível
L3
Salário base
$126K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
4 Anos
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Cigna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atuário na Cigna in United States é uma remuneração total anual de $185,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cigna para a função de Atuário in United States é $123,300.

