A remuneração total média de Contador in United States na Cigna varia de $93.8K a $133K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Cigna. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$106K - $121K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$93.8K$106K$121K$133K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Cigna, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Contador na Cigna in United States é uma remuneração total anual de $133,340. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Cigna para a função de Contador in United States é $93,790.

