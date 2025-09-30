Diretório de Empresas
Ciena
Ciena Engenheiro de Software Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Ciena varia de $114K por year para P1 a $204K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $130K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
(Nível Iniciante)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Ciena in United States é uma remuneração total anual de $204,210. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ciena para a função de Engenheiro de Software in United States é $130,000.

