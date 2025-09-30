A remuneração de Engenheiro de Software in Pune Metropolitan Region na Ciena varia de ₹3.24M por year para P2 a ₹3.84M por year para P3. O pacote de remuneração in Pune Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹3.42M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
