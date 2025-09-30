Diretório de Empresas
Ciena
Ciena Engenheiro de Software Salários em Greater Ottawa Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Ottawa Area na Ciena varia de CA$98.5K por year para P1 a CA$148K por year para P4. O pacote de remuneração in Greater Ottawa Area mediano por year totaliza CA$125K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
(Nível Iniciante)
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Outros Recursos