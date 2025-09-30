A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Ottawa Area na Ciena varia de CA$98.5K por year para P1 a CA$148K por year para P4. O pacote de remuneração in Greater Ottawa Area mediano por year totaliza CA$125K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Unlock by Adding Your Salary!
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
