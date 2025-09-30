Diretório de Empresas
Ciena
Ciena Engenheiro Óptico Salários em Greater Ottawa Area

A remuneração de Engenheiro Óptico in Greater Ottawa Area na Ciena varia de CA$110K por year para P2 a CA$168K por year para P3. O pacote de remuneração in Greater Ottawa Area mediano por year totaliza CA$117K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Ciena. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$110K
CA$105K
CA$0
CA$4.3K
P3
CA$168K
CA$139K
CA$12.9K
CA$16.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ver 2 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ciena, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Óptico na Ciena in Greater Ottawa Area é uma remuneração total anual de CA$187,482. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ciena para a função de Engenheiro Óptico in Greater Ottawa Area é CA$158,286.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Ciena

