O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano de Pesquisador de UX na CIBC totaliza CA$101K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CIBC. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$101K
Nível
L7
Salário base
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$13.2K
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na CIBC?

CA$226K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Pesquisador de UX na CIBC in Greater Toronto Area é uma remuneração total anual de CA$121,525. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CIBC para a função de Pesquisador de UX in Greater Toronto Area é CA$96,079.

Outros Recursos