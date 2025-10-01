Diretório de Empresas
CIBC
CIBC Engenheiro de Software Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na CIBC varia de CA$74.4K por year para Associate Software Engineer a CA$139K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano por year totaliza CA$96.2K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CIBC. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
(Nível Iniciante)
CA$74.4K
CA$68.8K
CA$266.7
CA$5.3K
Software Engineer I
CA$82.9K
CA$80.1K
CA$331.6
CA$2.5K
Software Engineer II
CA$122K
CA$110K
CA$8.5K
CA$4.1K
Software Engineer III
CA$111K
CA$111K
CA$0
CA$0
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na CIBC?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$138,917. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the Engenheiro de Software role in Greater Toronto Area is CA$89,465.

