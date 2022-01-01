Diretório de Empresas
CI&T
CI&T Salários

O salário da CI&T varia de $17,078 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $121,295 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CI&T. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $26.6K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Arquiteto de Soluções
Median $33.9K
Analista de Dados
$20.2K

Cientista de Dados
$17.1K
Recursos Humanos
$95.1K
Gerente de Design de Produto
$121K
Gerente de Produto
$42.2K
Gerente de Projeto
$42K
Recrutador
$22.6K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at CI&T is Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

Outros Recursos