CI&T Salários

O salário da CI&T varia de $17,078 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $121,295 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CI&T . Última atualização: 9/11/2025