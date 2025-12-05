Diretório de Empresas
CI Global Asset Management
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

CI Global Asset Management Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Canada na CI Global Asset Management varia de CA$93.6K a CA$134K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da CI Global Asset Management. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$77.7K - $90.9K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$67.8K$77.7K$90.9K$96.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Engenheiro de Software submissões na CI Global Asset Management para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na CI Global Asset Management?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na CI Global Asset Management in Canada é uma remuneração total anual de CA$133,544. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na CI Global Asset Management para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$93,595.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para CI Global Asset Management

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ci-global-asset-management/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.