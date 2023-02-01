Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Salários

Diretório de Empresas
O salário da Church of Jesus Christ of Latter-day Saints varia de $13,431 em remuneração total por ano para Assistente Administrativo na faixa mais baixa a $124,320 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $124K
Assistente Administrativo
$13.4K
Atendimento ao Cliente
$56.3K

Tecnólogo da Informação (TI)
$45.5K
Analista de Cibersegurança
$75.6K
Pesquisador de UX
$98.5K
Perguntas Frequentes

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Church of Jesus Christ of Latter-day Saints er $65,950.

