Chubb
  Salários
  Gerente de Engenharia de Software

  Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

  New York City Area

Chubb Gerente de Engenharia de Software Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Gerente de Engenharia de Software na Chubb totaliza $265K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chubb. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Total por ano
$265K
Nível
hidden
Salário base
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bônus
$40K
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Chubb?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Chubb in New York City Area é uma remuneração total anual de $345,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chubb para a função de Gerente de Engenharia de Software in New York City Area é $265,000.

Outros Recursos