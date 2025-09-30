Diretório de Empresas
Chubb
Chubb Engenheiro de Software Salários em Mexico

O pacote de remuneração in Mexico mediano de Engenheiro de Software na Chubb totaliza MX$622K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chubb. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Total por ano
MX$622K
Nível
L1
Salário base
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Bônus
MX$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Chubb?

MX$3.1M

Últimos Salários Enviados
Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Chubb in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$21,017,116. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Engenheiro de Software role in Mexico is MXMX$12,034,249.

Outros Recursos