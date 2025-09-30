Diretório de Empresas
Chubb
Chubb Engenheiro de Software Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Chubb totaliza ₹1.54M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chubb. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Total por ano
₹1.54M
Nível
L1
Salário base
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹73.1K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Chubb?

₹13.95M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Outros Recursos