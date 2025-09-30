A remuneração de Atuário in Philadelphia Area na Chubb totaliza $79.3K por year para Actuarial Trainee. O pacote de remuneração in Philadelphia Area mediano por year totaliza $142K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chubb. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***