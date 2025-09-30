Diretório de Empresas
Chubb
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Atuário

  • Todos os Salários de Atuário

  • New York City Area

Chubb Atuário Salários em New York City Area

A remuneração de Atuário in New York City Area na Chubb varia de $141K por year para Senior Actuarial Analyst a $319K por year para VP. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $155K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Chubb. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Ver 6 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Chubb?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Atuário ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atuário na Chubb in New York City Area é uma remuneração total anual de $337,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Chubb para a função de Atuário in New York City Area é $127,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Chubb

Empresas Relacionadas

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos