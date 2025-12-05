Diretório de Empresas
China Telecom
China Telecom Gerente de Projeto Salários

A remuneração total média de Gerente de Projeto in Singapore na China Telecom varia de SGD 73.2K a SGD 102K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da China Telecom. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$61.5K - $74.5K
Singapore
Faixa Comum
Faixa Possível
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na China Telecom?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na China Telecom in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 102,306. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na China Telecom para a função de Gerente de Projeto in Singapore é SGD 73,202.

Outros Recursos

