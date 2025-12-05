Diretório de Empresas
China Telecom
China Telecom Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in Hong Kong (SAR) na China Telecom varia de HK$548K a HK$795K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da China Telecom. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Faixa Comum
Faixa Possível
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na China Telecom?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na China Telecom in Hong Kong (SAR) é uma remuneração total anual de HK$794,803. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na China Telecom para a função de Analista de Negócios in Hong Kong (SAR) é HK$547,679.

Outros Recursos

