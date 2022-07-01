Diretório de Empresas
Cherre
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Cherre Salários

O salário da Cherre varia de $85,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $201,488 para Recrutador na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cherre. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $85K

Engenheiro de Dados

Gerente de Produto
Median $140K
Cientista de Dados
$118K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Recrutador
$201K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Cherre is Recrutador at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,488. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cherre is $128,800.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Cherre

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Stripe
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos