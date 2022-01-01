Diretório de Empresas
Checkmarx
Checkmarx Salários

O salário da Checkmarx varia de $117,476 em remuneração total por ano para Gerente de Produto na faixa mais baixa a $238,800 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Checkmarx. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $118K
Marketing
$214K
Gerente de Produto
$117K

Vendas
$239K
Gerente de Engenharia de Software
$135K
Arquiteto de Soluções
$213K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Checkmarx is Vendas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $238,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Checkmarx is $173,938.

